Две сестры в США порезали охранника супермаркета за просьбу надеть маски

В Чикаго двум женщинам предъявили обвинение в покушении на убийство. Они напали на охранника магазина, после того как он попросил их надеть маски.

Сестры Джессика и Джейла Хилл зашли в один из местных магазинов незадолго до закрытия. Охранник попросил их надеть маски и воспользоваться антисептиком. Они отказались, и тогда мужчина попросил девушек покинуть помещение. После этого одна из сестер схватила мужчину, а вторая начала резать его маленьким ножом, который она спрятала в расческе.

Несмотря на 27 ножевых ранений охранник смог задержать преступниц до приезда полиции. Пострадавшего доставили в больницу, госпитализация ему не потребовалась, пишет РИА Новости.