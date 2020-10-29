"Ростелеком" установил тепловизоры в краевом театре драмы

"Ростелеком" к открытию театрального сезона установил тепловизионные системы в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина. Первыми работу нового оборудования испытали на себе зрители, пришедшие на премьерный спектакль "Ревизор".

Оборудование позволяет свести к минимуму риск заражения коронавирусом и другими респираторными заболеваниями во время посещения театра. Компания установила два тепловизора: в кассовом зале и со стороны служебного входа. Аппараты быстро и бесконтактно измеряют температуру тела и ограничивают допуск людей в помещение с температурой выше 37 градусов. Для измерения достаточно поднести запястье к датчику на несколько секунд.

"Тепловизоры при входе в учреждения становятся частью новой реальности, к которой мы все должны адаптироваться. В театре уже опробовали новую технику на первых показах сезона и убедились, насколько процесс термометрии может быть комфортным для зрителей и удобным в использовании для сотрудников. Это быстро, бесконтактно и точно, поэтому позволяет избежать конфликтных ситуаций", – отметила директор театра драмы Любовь Березина.

Для облегчения работы контролера аппарат передает голосовые сообщения: "Температура нормальная, проходите" или "Отклоняющаяся от нормы температура" со звуком тревожного сигнала. Монитор тепловизора предусматривает также распознавание лиц сотрудников с занесением их в базу данных организации. "Температура нормальная, но нет разрешения", – так сообщит тепловизор, если на территорию попытается пройти чужой человек.

"Преимущества тепловизоров также в большом охвате территории и возможности выбора зоны контроля. У театра, благодаря тепловизорам, появилась дополнительная возможность контроля за здоровьем зрителей, а у театралов – ощущение безопасности и комфорта. Оборудование значительно экономит время при пропуске зрителей в условиях пандемии", – подчеркнул директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Тепловизоры можно установить на входе в небольшие организации, а также на производственные предприятия, в аэропорты, на авто- и железнодорожные станции, где проходит большой поток людей.