Жителю Алтайского края надоело сдавать водительские экзамены и он купил права

Суд Ишимского района Тюменской области рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Алтайского края. Мужчину признали виновным в использовании заведомо поддельного удостоверения.

Установлено, что права сельчанин приобрел еще в 2014 году. Этому предшествовали четыре неудачные попытки сдать экзамен официально.

В конце августа 2020 года мужчина купил в Тюмени Nissan Cefiro, а на следующий день нарушил правила и его остановили автоинспекторы. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что водительское удостоверение поддельное, а экспертиза подтвердила их догадку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, автомобилиста приговорили к шести месяцам ограничения свободы.