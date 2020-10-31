Первый заем бесплатно. Названы самые посещаемые сайты, где выдают кредит онлайн

В августе 2019 года самым посещаемым сайтом МФО стал интернет-ресурс компании "Екапуста". Сайт набрал свыше 1,5 млн просмотров. Следом идет Moneyman с 1,27 млн просмотров. Третья строчка досталась компании "Займер". Здесь зафиксированы 1,23 млн просмотров. Такую статистику приводит портал "Займи срочно".

Всего в рейтинг попали 45 компаний. Только первые три из них собирают свыше миллиона просмотров в месяц и предлагают первый займ бесплатно. Остальные собрали от 70 до 765 тысяч просмотров.

По длительности посещения стоит выделить компанию "Езаем", на сайте которой граждане проводят около 30 минут. Наибольшее число страниц за одно посещение успевают просмотреть пользователи интернет-ресурса "Честное слово".

Важным источником трафика для компаний является прямой, когда пользователь вбивает в строке браузера точный адрес сайта, минуя поисковую строку. Высокий показатель говорит о наработанной базе постоянных клиентов. По десяти самым посещаемым сайтам МФО доля прямого трафика составляет 48%.

Доля поискового трафика составляет 23%. Здесь граждане попадают на сайты МФО в результате подсказок поисковой системы. На третьем месте находится реферальный трафик с долей 11%. В этом случае на сайт МФО клиентов приводят сторонние сайты благодаря специальным ссылкам. Например, клиент зашел на сайт-витрину, выбрал из 50 МФО нужную компанию и перешел по ссылке на официальный сайт кредитора.

Наиболее скромную долю занимает трафик из соцсетей. Хотя участники рынка активно взаимодействуют с пользователями благодаря группам и сообществам в соцсетях, это не дает массового притока клиентов.

Исследование рынка МФО 2020 также включает в себя главы по выручке микрофинансовых организаций, популярности компаний по запросам в поисковой системе Яндекс, уровням одобрения/конверсии и многое другое.

Информационно-сервисный портал "Займи срочно" прилагает все усилия, чтобы помочь гражданам в поиске выгодных займов. Для этого на проекте внедрены разработки, позволяющие наглядно сравнить компании, оценить их, отфильтровать, оставив только лучшие МФО.