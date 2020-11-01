Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 1 ноября

В первый день ноября жителей Алтайского края ожидает относительно теплая погода без осадков, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным метеорологов, в утренние часы местами будет туман. Днем столбики термометров покажут от +3°С до +8°С. Преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, при усилениях – до 12 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +4°С... +6°С. Как и по региону – преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 7 метров в секунду.