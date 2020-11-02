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Мы вместе. Алтайский край стал "пилотом" по развитию волонтерского движения

, ИА "Амител"
Помощь добровольцев стала особенно актуальной во время пандемии
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

Алтайский край вошел в число пилотных регионов, на которых будут "обкатывать" различные формы работы добровольцев. Такое решение принято на всероссийском совещании по развитию волонтерского движения в условиях распространения коронавируса. Соорганизатором волонтерского движения в период пандемии COVID-19 выступает партия "Единая Россия".

Во всероссийском видеоселекторном совещании под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Денис Голобородько, руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк, участники и организаторы волонтёрского штаба акции #МЫВМЕСТЕ, сообщает сайт ЕР.

Как отметил Михаил Мурашко, Алтайский край входит в число тех регионов, где медицинские работники получают весомую поддержку волонтерских отрядов. Добровольцы предоставляют транспорт для выезда врачей к пациентам и для доставки бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом. Востребована помощь волонтеров при проведении дистанционного мониторинга состояния пациентов, при проведении телемедицинских консультаций, а также для доставки продуктов, оповещения о результатах анализов по телефону и электронной почте. Волонтеры участвуют в работе первичного звена здравоохранения, проводят дистанционное консультирование, оказывают помощь в организации работы ковидных госпиталей, медработникам – различные виды поддержки, в том числе психологическую.

Практически все перечисленные направления работы уже реализуются на территории Алтайского края в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Региональный штаб развернут на базе Алтайского ресурсного центра добровольчества. Проект в регионе курирует управление молодежной политики и реализации программ общественного развития при поддержке регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", регионального отделения ОНФ, Алтайского государственного медуниверситета и партии "Единая Россия". На территории региона развернуто 69 муниципальных штабов, в работе которых в настоящее время принимают участие более 400 волонтеров. С апреля 2020 года штаб оказал адресную помощь более 32 000 жителей края.

Алтайский край в рамках организации работы штабов в пилотном режиме поделится с другими регионами накопленным опытом. При этом субъект также рассчитывает в дальнейшей работе получить поддержку на федеральном уровне для решения ряда вопросов. Как отметил руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько, депутаты и активисты партии продолжают оказывать помощь как волонтерскому штабу, врачам, задействованным в лечении больных коронавирусом, их семьям. По инициативе ЕР был открыт региональный номер для приема заявок на оказание помощи – 8 800 700 51 22.

Депутаты АКЗС от "Единой России" выделили свои служебные машины с водителями для передвижения волонтеров. Также депутаты Госдумы и Заксобрания обеспечили волонтерский штаб, медиков и предприятия края антисептиками и масками. Кроме того, партия приобрела два автомобиля, которые переданы ковидным госпиталям на базе барнаульских горбольниц № 4 и № 5, а Рубцовской горбольнице № 2 передан автомобиль скорой помощи.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

2.11.2020 11:01
- гость -

Опять кто-то на фото масочный режим нарушает который сам и установил?

2.11.2020 11:04
- гость -

различные формы работы добровольцев.

Бесплатные работники это очень хорошо. Можно сказать программа развития рабства.

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