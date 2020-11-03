Молодежь Алтая приглашают принять участие в проекте "Время карьеры"

В Барнауле 19-20 ноября пройдет всероссийское мероприятие "Время карьеры". Это одна из самых масштабных акций, которые помогают начать карьеру молодым людям. Проект объединяет работодателей, экспертов, кадровые агентства, образовательные организации и студенческую молодежь.

В Алтайском крае площадкой для проведения "Время карьеры" стал АлтГТУ. Участники проекта посетят выставки работодателей, прослушают открытые лекции и мастер-классы, пройдут экспресс-собеседование и, возможно, найдут работу. Кроме того, желающие смогут принять участие в конкурсе среди молодых специалистов "Золотая стажировка", победитель которого получит возможность поработать в партнерской компании.

Мероприятие проводится президентской платформой "Россия – страна возможностей", Минобрнауки России, Росмолодежью и Уральским федеральным университетом при поддержке Фонда президентских грантов.