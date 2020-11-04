4 ноября в Алтайском крае ожидается минусовая температура и мокрый снег, а к 5 ноября погода в регионе испортится еще значительнее.

В регионе температура воздуха в среду составит от -3 до +2 градусов. Местами небольшой мокрый снег.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут от -2 до -4 градусов. В начале дня небольшой мокрый снег.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

К четвергу, 5 ноября, погода сильно испортится. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду и мокрый снег.