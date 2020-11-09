Блогер Екатерина Диденко сообщила об очередной беременности

Блогер Екатерина Диденко, которая стала печально известна на всю страну после вечеринки 28 февраля, которую она устроила в честь своего 29-летия, сообщила об очередной беременности. Пост девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что на вечеринке в феврале умер муж Екатерины. 20 июля вдова опубликовала серию вопросов и ответов, в которых рассказала, что она вновь влюблена и у нее есть мужчина. Позднее стало известно, что ухажером Диденко стал блогер Влад Черных.
8 ноября Диденко на своей странице в Instgaram опубликовала фотографию положительных тестов на беременность и отметила, что не верит, что такое возможно. Подписчики в большинстве своем тоже склонны считать, что забеременеть блогер не могла. Пользователи соцсети предполагают, что это очередной способ "похайпить".
Комментарии
Блогер Екатерина Диденко, которая стала печально известна на всю страну
хто это?
А нам это должно быть интересно? Те кто пялится на блогеров, уж точно не читают амик.
не верит, что такое возможно. Подписчики в большинстве своем тоже склонны считать, что забеременеть блогер не могла.
В чем ее немочь?
Почему мы должны интересоваться жизнью этой дамы?Она герой России?
Амик. Вы превращаетесь в желтую прессу.
Да нормально все с амиком. Это такая тенденция. Такие времена. Иначе читать никто не будет. Вы же читаете.
Да кому она нахрен нужна
Пишите новость: алкаш Васька напился и упал, лежал в луже и ругал власть!
Такого же уровня новость.
Не благодарите, гонорар себе оставьте.