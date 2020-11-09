Блогер Екатерина Диденко сообщила об очередной беременности

Блогер Екатерина Диденко, которая стала печально известна на всю страну после вечеринки 28 февраля, которую она устроила в честь своего 29-летия, сообщила об очередной беременности. Пост девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что на вечеринке в феврале умер муж Екатерины. 20 июля вдова опубликовала серию вопросов и ответов, в которых рассказала, что она вновь влюблена и у нее есть мужчина. Позднее стало известно, что ухажером Диденко стал блогер Влад Черных.

8 ноября Диденко на своей странице в Instgaram опубликовала фотографию положительных тестов на беременность и отметила, что не верит, что такое возможно. Подписчики в большинстве своем тоже склонны считать, что забеременеть блогер не могла. Пользователи соцсети предполагают, что это очередной способ "похайпить".