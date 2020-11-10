Сибирского фельдшера, которая плакала из-за отказа госпитализировать женщину, не накажут

Фельдшера скорой, которая в слезах накричала на врачей приемного покоя за отказ госпитализировать 90-летнюю женщину, не будут увольнять или наказывать. Саму пациентку уже положили в больницу имени Одежкина.
Как пишет "Сибирь. МБХ медиа" со ссылкой на Минздрав Хакасии, состояние женщины не вызывает опасений, а в отношении медработницы не планировалось никаких санкций.
Как ранее сообщил amic.ru, фельдшер скорой помощи с криком и слезами потребовала госпитализировать 90-летнюю пациентку в одну из больниц Абакана. Врачи приемного отделения ей отказали, сославшись на отсутствие мест.
В конце видео медработница сказала, что уже не в первый раз за день привозит пациентов в эту больницу, однако каждый раз их не принимают, ссылаясь на нехватку мест.
Комментарии
А за что наказывать? Они же не к минздраву и не правительству умирающих возили.
Истеричка
Нужно наказать обязательно, ведь она заострила внимание на отсутствии мест для больных, что очевидно не сходится с заверениями минздрава - лодку раскачивает!!!
истеричная дура. такие идиотки и заходятся визгом во всяких телеграмах
08:46 как самокритично! Ну так не визжи.