Сибирского фельдшера, которая плакала из-за отказа госпитализировать женщину, не накажут

Фельдшера скорой, которая в слезах накричала на врачей приемного покоя за отказ госпитализировать 90-летнюю женщину, не будут увольнять или наказывать. Саму пациентку уже положили в больницу имени Одежкина.

Как пишет "Сибирь. МБХ медиа" со ссылкой на Минздрав Хакасии, состояние женщины не вызывает опасений, а в отношении медработницы не планировалось никаких санкций.

Как ранее сообщил amic.ru, фельдшер скорой помощи с криком и слезами потребовала госпитализировать 90-летнюю пациентку в одну из больниц Абакана. Врачи приемного отделения ей отказали, сославшись на отсутствие мест.

В конце видео медработница сказала, что уже не в первый раз за день привозит пациентов в эту больницу, однако каждый раз их не принимают, ссылаясь на нехватку мест.