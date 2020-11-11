Apple представила первые MacBook на процессоре собственной разработки

Фото: apple.com

Apple представила новую линейку ноутбуков Maс на процессорах M1 собственной разработки. Глава техногиганта Тим Кук продемонстрировал новинки во время прямой трансляции на официальном сайте.

В компании назвали устройства на основе собственных процессоров "новой эрой". Сами ЦП представляют собой модифицированные Apple Silicon, которые сейчас используются в других продуктов производителя. Представитель компании заявил, что M1 "самый быстрый и самый энергоэффективный процессор в мире".

Первым устройством с использованием M1 стал MacBook Air и, по заверениям Apple, он работает быстрее, чем 98% ноутбуков на Windows, проданных за этот год. Диагональ экрана составляет 13,3 дюйма, батареи хватает на 18 часов работы. Международная стоимость – 999 долларов.

Также Apple представила обновленный Mac Mini, который, по мнению компании, работает в три раза быстрее предыдущей модели и в пять раз быстрее аналогов на Windows. Стоимость устройства – 699 долларов.

Отдельно производитель продемонстрировал 13,3-дюймовый MacBook Pro. Заряд батареи новинки рассчитан на 20 часов работы. По оценке компании, устройство работает в три раза быстрее самых продаваемых ноутбуков на Windows. Заявленная цена – 1299 долларов.