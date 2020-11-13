Поставь мебель и живи. В ЖК "Матрешки" сдали новый дом с современными квартирами

В Барнауле на Балтийской, 93, сдан дом ЖК "Матрешки". С 12 ноября 2020 года несколько собственников подписали акты приема-передачи квартиры и уже получили свои комплекты ключей. Представители застройщика "ВИРА-Строй-Барнаул" подчеркивают, что объект закончили раньше срока – ориентировочной датой было 27 декабря 2020 года.

В новом доме пять секций на 550 квартир – от небольших студий до трехкомнатных апартаментов. Жилье сдают с готовым качественным ремонтом. В новой квартире вы увидите матовые натяжные потолки и линолеум, который почти не отличить от ламината.

Строители уже наклеили флизелиновые обои в комнатах, положили кафель от потолка до пола в ванных и санузлах и застеклили лоджии.

Кроме того, в комнатах установлены межкомнатные двери, а в ванной и санузле – сантехника. В готовых квартирах даже есть такие мелочи, как розетки, выключатели и счетчики на воду и свет.

Для жильцов нового дома оборудована не только наземная стоянка, но и подземный паркинг на 49 машино-мест. Это удобный способ защитить автомобиль как от возможного взлома или угона, так и от снега и длительного прогрева. В современном мире это важная часть инфраструктуры жилого района, которая позволяет освободить территорию возле дома. Подземный паркинг делает двор уютнее и безопаснее.

Пространство вокруг дома оформлено с заботой о жильцах: зеленые насаждения, лавочки и клумбы создают приятную атмосферу во дворе. Традиционно одной из главных изюминок ЖК "Матрешки" стала игровая площадка. Здесь будет интересно детям любого возраста, ведь застройщики предусмотрели самые разнообразные виды развлечений: от песочницы до воркаута. Это современная, яркая и безопасная территория с многочисленными качелями, беседками и горками, сделанными с заботой о детях.

Застройщик ООО СЗ "ВИРА-Строй-Барнаул" возводит еще три дома: на ул. Балтийской, 101 (передача ключей не позднее 23 февраля 2022 года), на ул. С. Ускова, 41 (сдача не позднее 30 июля 2021 года) и в проезде Северном Власихинском, 98 (срок передачи не позднее II кв. 2022 года). В этих домах предложен широкий ассортимент квадратур, а также индивидуальные ипотечные условия.

За более подробной информацией о покупке квартир обращайтесь в офис "VS-Недвижимость" или звоните по телефону +7(3852) 22-39-19.



ЖК "Матрешки"

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