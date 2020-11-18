Барнаульский водоканал подарит клиентам 10 кубометров холодной воды

"Росводоканал Барнаул" напоминает клиентам компании о проведении акции "Кубометры в подарок". Для участия нужно выполнить два условия: своевременно оплачивать услуги водоканала в течение второго полугодия и не иметь долгов перед предприятием.

"С помощью генератора случайных чисел в начале января следующего года мы определим 110 победителей среди наших абонентов. Они получат по 10 призовых кубометров холодной воды. Вознаграждение будет зачислено в рублевом эквиваленте на счета клиентов и отражено в квитанциях за январь 2021 года", – рассказала коммерческий директор предприятия Татьяна Колганова.

Акцию "Кубометры в подарок" проводят второй раз. Таким образом предприятие поощряет ответственных абонентов, которые своевременно оплачивают холодное водоснабжение и водоотведение, не накапливая долги.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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