История в фото. Как выглядели первые мотоциклы?

135 лет назад в Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла. Его изобрели немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, впоследствии – "отцы" знаменитых автомобильных марок. Daimler Reitwagen – так назывался первый мотоцикл – создавался всего лишь как стенд для испытаний изготовленного изобретателями двигателя будущих четырехколесных машин. До его создания уже существовали велосипеды, приводимые в движение паровыми машинами, однако Daimler Reitwagen стал первым мотоциклом, оснащенным двигателем внутреннего сгорания, работающим на нефтепродуктах. Такой моторный велосипед мог разогнаться до 12 км/ч.

Серийное же производство мотоциклов было впервые начато в 1894 году компанией Hildebrand & Wolfmüller. Эти устройства по характеристикам были похожи на современные мопеды.

Со второй половины 1910-х годов до начала Второй мировой войны мотоцикл прошел путь от "очень быстрого велосипеда" до техники, не отличающейся от современной. Как они выглядели, смотрите в нашей фотоподборке.

Фото: wikipedia.org, mototeamrussia.com