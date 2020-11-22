Житель Алтая жестоко наказал палкой сбежавшую ночью супругу

В Усть-Канском районе мужчина избил палкой супругу за то, что она тайком покинула дом, пока он спал, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

36-летний сельчанин проснулся ночью и обнаружил, что жены нет дома. Тогда он позвонил возлюбленной и услышал от нее, что он она решила покататься на автомобиле с подругой и не стала его будить.

"Подозревая жену в неверности, мужчина отправился на поиски и встретил ее на улице. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил женщину кулаком по лицу, – уточнили в полиции. – Затащив потерпевшую в ограду дома, он поднял с земли деревянную палку, которой нанес ей еще несколько ударов по ногам".

После этого подруге 29-летней женщины удалось успокоить главу семейства. Супруги ушли домой и легли спать.

На следующий день сельчанке стало плохо, и она обратилась к медикам. Прибывшему участковому она рассказала, что произошло.

Против мужчины возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос, как квалифицировать телесные повреждения, нанесенные женщине.