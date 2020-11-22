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Новости

Житель Алтая жестоко наказал палкой сбежавшую ночью супругу

, ИА "Амител"
Мужчина стал фигурантом уголовного дела
Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

В Усть-Канском районе мужчина избил палкой супругу за то, что она тайком покинула дом, пока он спал, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

36-летний сельчанин проснулся ночью и обнаружил, что жены нет дома. Тогда он позвонил возлюбленной и услышал от нее, что он она решила покататься на автомобиле с подругой и не стала его будить.

"Подозревая жену в неверности, мужчина отправился на поиски и встретил ее на улице. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил женщину кулаком по лицу, – уточнили в полиции. – Затащив потерпевшую в ограду дома, он поднял с земли деревянную палку, которой нанес ей еще несколько ударов по ногам".

После этого подруге 29-летней женщины удалось успокоить главу семейства. Супруги ушли домой и легли спать.

На следующий день сельчанке стало плохо, и она обратилась к медикам. Прибывшему участковому она рассказала, что произошло.

Против мужчины возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос, как квалифицировать телесные повреждения, нанесенные женщине.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.11.2020 15:14
- гость -

Мужики бьющие женщин, стариков и детей просто шакалы.

22.11.2020 15:20
- гость -

Бей бабу молотом — станет баба золотом

22.11.2020 15:25
гость

Замечательный заголовок!

22.11.2020 15:33
Друк

"Мужики бьющие женщин, стариков и детей просто шакалы."
А жена шарохающаяся по по ночам как называется? Если моя также ночью ушла бы тайком неизвестно куда, то бить ее я бы не стал, не мой метод, но к себе домой я бы её уже больше не пустил бы, а днём заявление на развод в суд.

22.11.2020 15:54
- гость -

чемодан-вокзал...

22.11.2020 15:59
Гость

А жена шарохающаяся по по ночам как называется? Если моя также ночью ушла бы тайком неизвестно куда, то бить ее я бы не стал, не мой метод, но к себе домой я бы её уже больше не пустил бы, а днём заявление на развод в суд.

Согласен полностью, это самый разумный вариант, не сидеть же из за такой.

22.11.2020 16:21
- гость -

"что он она решила покататься на автомобиле с подругой"(с). Втроём, таки, катались)))

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