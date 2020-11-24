Королева Великобритании наделила россиянина титулом "барона Сибири"

Королева Елизавета II наделила британского предпринимателя Евгения Лебедева титулом "Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в РФ", сообщает РБК.
Титула он удостоился "за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность". В частности, семья Лебедева владеет изданиями The Evening Standart и The Independent, а сам новоявленный барон организовал несколько благотворительных акций. На них удалось собрать около 100 млн долларов на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.
По рекомендации премьер-министра Бориса Джонсона, Евгения Лебедева номинировали на пожизненное пэрство.
"Выступая вскоре после своего назначения, он заявил, что испытывает "большую гордость" за то, что стал первым пэром из России, и будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова", – пишет The Evening Standart.
По информации сайта британского парламента, в заседаниях палаты лордов Лебедев принимает участие с 19 ноября.
Примечательно, что Лебедев родился в Москве. На каком основании его связали именно с Сибирью, не уточняется.
Комментарии
Это ж сколько западла он и его папаня сделал...
Скоро и президентов РФ будут UK назначать.
и будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова
эт чо, в мелкобритании нет свободы слова? у них диктатура, а не демократия?
Шкура продажная с наворованными деньгами. Благодетель тьфу...
По этой слащовой морде всё видно.
Уже Сибирь начали делить? А с китайцами посоветовались?..))
Как в Сибирь сунутся, так в ней и закончатся.
1 16:47
Союз нерушимый республик свободных! помните эту песню? там ключевое слово было нерушимый...но что то пошло не так
В общем(по-моему личному мнению), "наши колонизаторы", уже перестали хоть сколько-то стесняться нас аборигенов. В открытую теперь вещают.
Элизабед от старости забыла где ея владения заканчиваются?
или по факту владеет Сибирью, а народ российский не в курсе дел?
Последний раз наши земли раздавали фашисты своим воякам. А сейчас королева британская раздает, так они надеются что ковидла всех выкосит чтоли?
ну что же вы так! мы за Сечина! За Роттенбергов! все как один, ни пяди так сказать
24.11.2020 16:13
- гость -
Если у газеты с комическим названием The Independent есть владелец, то можно ли говорить о свободе слова? От кого она независима, от своего владельца?) А если этот владелец ещё и русский Жека Лебедев?
24.11.2020 17:04
- гость -
Нет, как хотят так и распоряжаются своими колониями...
Ещё одно свидетельство того давно известного факта, что страна была разрушена и разграблена изнутри органами госбезопасности самой страны.
пусть для начала по полной рассчитаются за пиломатериал и пеньку для рождения и развития своего кораблестроения!!!
а потом уже будем посмотреть...