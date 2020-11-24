Королева Великобритании наделила россиянина титулом "барона Сибири"

Королева Елизавета II наделила британского предпринимателя Евгения Лебедева титулом "Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в РФ", сообщает РБК.

Титула он удостоился "за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность". В частности, семья Лебедева владеет изданиями The Evening Standart и The Independent, а сам новоявленный барон организовал несколько благотворительных акций. На них удалось собрать около 100 млн долларов на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

По рекомендации премьер-министра Бориса Джонсона, Евгения Лебедева номинировали на пожизненное пэрство.

"Выступая вскоре после своего назначения, он заявил, что испытывает "большую гордость" за то, что стал первым пэром из России, и будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова", – пишет The Evening Standart.

По информации сайта британского парламента, в заседаниях палаты лордов Лебедев принимает участие с 19 ноября.

Примечательно, что Лебедев родился в Москве. На каком основании его связали именно с Сибирью, не уточняется.