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Алтайский эсер рассказал о ключевых поправках партии к федеральному бюджету

, ИА "Амител"
Александр Терентьев считает, что государство должны расширить меры социальной поддержки
Фото: altai.spravedlivo.ru

Фото: altai.spravedlivo.ru

Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила поправки к правительственному проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Если мнение эсеров не будет учтено, фракция проголосует против принятия главного финансового документа.

По словам депутат Госдумы от Алтайского края Александра Терентьева, игнорирование поправок не оставляет шансов на принятие такого проекта федерального бюджета на предстоящий период. "Поэтому мы продолжаем настаивать на том, чтобы устранить несправедливость в части социальных обязательств власти по отношению к образованию, работающим пенсионерам, "детям войны", молодым семьям и детям-сиротам, другим статьям. Это долг государства", — приводит слова лидера алтайских справороссов партийный сайт.

Терентьев обратил внимание, что на уровне региона эсеры последовательно требует увеличения финансирования образования, обеспечения жильем детей-сирот, а также постоянных, а не единовременных выплат "детям войны".

В числе ключевых поправок к федеральному бюджету "СР" предлагает:

– полное сокращение зарезервированных расходов на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих на 199 млрд рублей;

– увеличение расходов на национальную оборону на 20 млрд рублей;

– увеличение на 500 млн рублей расходов на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали;

– увеличение на 3,85 млрд рублей расходов на жилищно-коммунальное хозяйство;

– увеличение на 12 млрд расходов на образование;

– увеличение на 16,27 млрд рублей расходов на индексацию пенсий военным пенсионерам;

– увеличение на 56 млрд рублей расходов на индексацию пенсий работающим пенсионерам;

– увеличение на 20 млрд рублей расходов на выплату пособий безработным, включая выплату пособия на детей безработных;

– увеличение на 2,5 млрд расходов на приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

– введение статьи расходов на субсидии для оказания мер социальной поддержки "детям войны" в размере 30 млрд рублей;

– увеличение на 3 млрд рублей расходов на обеспечение жильем молодых семей;

– увеличение на 10 млрд рублей расходов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

– увеличение на 10 млрд рублей расходов на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ для финансирования их социальных полномочий.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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