Барнаульца будут судить за продажу несуществующих щенков

В Барнауле прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Весной текущего года на сайте объявлений злоумышленник опубликовал сообщение о продаже щенков породы английский кокер-спаниель, которых у него на самом деле не было.

Так, мужчина обманул двух жительниц Анжеро-Судженска и Пскова на сумму более 7 тысяч рублей. Когда они перевели ему деньги на карту, аферист обещал отправить четвероногих с помощью BlaBlaCar. Однако этого не сделал, а на связь с тех пор не выходил.

Уголовное дело ушло в суд. Горожанину грозит до двух лет колонии. Известно, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.