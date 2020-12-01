Глава алтайского Минтранса рассказал школьникам о правилах дорожного движения

Глава алтайского Минтранса Александр Дементьев и представитель ГИБДД Евгений Парфентьев провели открытый урок по безопасности дорожного движения для учащихся четвертого класса барнаульского лицея № 122. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Ребятишкам рассказали, как нужно вести себя на дороге и почему проезжую часть нужно переходить по пешеходному переходу, а не перебегать где вздумается. Кроме того, им объяснили, зачем нужны детские автокресла, а также показали мультфильм о ПДД. В конце встречи школьникам подарили светоотражающие элементы, благодаря которым они будут более заметными на дорогах.

В краевом Минтрансе отметили, что мероприятие провели в преддверии Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги" для учащихся 1-4 классов. Она началась 30 ноября и продлится до 11 декабря на образовательной платформе "Учи.ру". Поучаствовать в ней может любой желающий.