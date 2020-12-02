До -16 градусов похолодает в Алтайском крае 2 декабря

В среду, 2 декабря, в Алтайском крае установится холодная погода со слабым ветром, информируют в Гидрометцентре региона.

Так, температура воздуха в этот день составит от -11 до -16 градусов. Преимущественно без осадков, однако местами ожидается изморозь и туман. На дорогах гололедица. Скорость северного ветра – от 2 до 7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут в среднем от -12 до -14 градусов. Как и в целом в краю, преимущественно без осадков, изморозь. На дорогах будет скользко. Ветер до 7 метров в секунду.