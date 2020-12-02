Алтайские врачи восстановили подростку уретру из щеки и брюшной полости

В Барнауле провели уникальную детскую уроандрологическую операцию – 17-летнему подростку из Хабаровска восстановили уретру. Операция-обучение для алтайских медиков прошла под руководством столичного микрохирурга, уролога и андролога Михаила Сокольщика в отделении краевого клинического Центра охраны материнства и детства.

Как сообщают "Вести Алтай", два года назад мальчик попал под машину и получил перелом костей таза и травму уретры. Предыдущие две операции в родном городе ему не помогли, поскольку у местных хирургов не хватило опыта, и долгое время подросток не мог самостоятельно ходить в туалет.

Задачей барнаульских медиков было восстановить поврежденную уретру методом буккальной пластики. Ее слизистую замещают фрагментом слизистой щеки, а в поврежденную область пересаживают фрагмент мышцы живота: он заменяет часть мочеиспускательного канала.

"Особенность, которая добавляет новизну этой операции, заключается в том, что эта слизистая будет заключена в мышечную муфту. И эту мышцу мы пересадим с другой части тела. И она будет хорошо кровоснабжаться", – отметил Михаил Сокольщик.

По мнению докторов, пациент восстановится в течение месяца. Алтайские врачи при этом смогут применить полученный опыт уже в ближайшее время: в крае есть по меньшей мере пять детей с подобной травмой.

Ранее amic.ru сообщал, что 23-летнему жителю Алтайского края пересадили в руку часть кости таза и удалили опухоль в кисти.