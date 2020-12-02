В Петербурге с 30 декабря закроют кафе и рестораны

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые ограничения для предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, кафе, ресторанам и иным представителям общепита запрещается принимать посетителей с 30 декабря по 3 января.

Кроме того, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятиям общественного питания работать можно будет только с 6:00 до 19:00.

Ограничения не распространяются на предприятия, которые продают продукцию навынос, а также производственных столовых, доставки и общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.