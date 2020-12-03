Билайн обновит свое приложение до сервисного интернет-магазина

Билайн становится еще ближе к клиентам, совершенствуя приложение "Мой Билайн" на основе обратной связи от пользователей. Существенное расширение функционала мобильного приложения позволяет абонентам совершать покупки и управлять своей SIM-картой.

"Анализ реальных потребностей наших клиентов показал, что сегодня мобильному приложению оператора недостаточно быть просто сервисом самообслуживания. Концепция развития "Мой Билайн" заключается в формировании на его основе интернет-магазина, который позволит совершать привычные действия: покупки, управление своим тарифом и номером телефона в одном окне, не вставая с дивана. Первый блок обновлений приложения уже реализован и доступен клиентам. Мы продолжаем работать над тем, чтобы пользователи "Мой Билайн" могли решать важные для себя задачи легко и просто в несколько кликов прямо с мобильного телефона", – рассказал Арташес Сивков, первый исполнительный вице-президент, руководитель блока "Розничный бизнес" ПАО "ВымпелКом".

В обновленном мобильном приложении появились следующие функции:

Для всех пользователей

Заказ SIM-карты с возможностью оплатить заказ, выбрать номер телефона, тарифный план и способ доставки;

Заказ eSIM с возможностью выбора тарифа и номера, оплаты заказа и самостоятельной регистрации договора без визита в офис. Билайн единственный из российских операторов реализовал возможность установить профиль eSIM в смартфон автоматически, без сканирования QR-кода;

Оформление заявки на переход в Билайн с сохранением номера при подключении на линейки тарифов для семьи**, а также возможность разделить пакеты связи по своему тарифу с близкими;

В обновленном разделе "Финансы" появилась возможность подать заявку на оформление кредитной карты "Билайн 100 дней без %", запущенную совместно с Альфа-Банком.

Для клиентов Билайн

Замена номера для действующих клиентов. В приложении теперь можно выбрать, например, красивый номер телефона и сразу оплатить услугу;

Mobile ID – легкий, удобный и безопасный способ авторизации на основе технологии Mobile Connect*. Благодаря этой технологии пользователю при регистрации и дальнейшей авторизации не нужно придумывать и запоминать логин и пароль. Идентификатором вместо логина будет номер телефона, а вместо ввода пароля для авторизации необходимо подтвердить вход в поступившем push-уведомлении* или ввести автоматический пароль из SMS. Такой подход обеспечивает низкую вероятность взлома за счет закрытого взаимодействия SIM-карты и платформы Mobile ID;

Оформление заявки на подключение домашнего интернета;

В обновленном разделе "Финансы" клиенты могут подать заявку на быстрый выпуск банковской карты "Онлайн карта Билайн" для шопинга в интернете****;

Персональные предложения. Эксклюзивные условия от партнеров для покупок в магазинах и сервисах доставки. Новые предложения от сервисов онлайн-образования, других партнеров и многое другое.

* eSIM – виртуальная SIM-карта. eSim доступна не на всех устройствах, проверить доступность можно в описании производителя. Билайн продолжает пилотировать дистанционное подключение eSIM. Клиенты Билайн могут, не вставая с дивана, подключить виртуальную SIM-карту через мобильное приложение "Мой Билайн" – дистанционное подключение доступно в 18 городах с авторизацией через "Госуслуги".

Mobile ID (мобайл айди), Mobile Connect (мобайл коннект) – технология по аутентификации пользователей на сайтах и в мобильных приложениях.

Push-уведомления – пуш-уведомления.

** Тариф "Все за 1800 + роуминг", "Близкие люди 5", "Близкие люди 4", "Близкие люди 3", "Близкие люди 2", "Близкие люди 1", "Интернет PRO+". Возможность деления пакетами может быть платной. Подробнее о тарифах и стоимости услуг – на www.beeline.ru или в мобильном приложении "Мой Билайн".

*** Беспроцентный период (БП) – 100 дней, далее ставка от 11,99% (максимальная процентная ставка определяется индивидуально). БП предоставляется при внесении минимальных платежей (МП), составляющих не более 10% от суммы основного долга по кредиту. Неустойка при просрочке внесения МП – 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства. Лимит по кредитной карте – от 5 000 до 100 000 рублей. Эмитент карты АО "Альфа-Банк", генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326. Подробнее о карте, стоимости обслуживания со второго года и тарифах на https://beeline.ru/creditcard/.

**** Эмитент карты АО "Альфа-Банк", генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326. Подробнее о карте и условиях обслуживания – на www.beeline.ru