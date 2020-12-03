Мишустин заявил о готовности регионов к вакцинации от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин сообщил, что регионы информировали о высокой степени готовности к старту массовой вакцинации от COVID-19 и теперь губернаторам нужно оперативно завершить подготовку.

"Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию, и здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки", – цитирует Мишустина РИА Новости.

Он также призвал эффективно организовать процесс вакцинации и поручил главам регионов взять ее под личный контроль, чтобы люди могли сделать прививку удобно и безопасно. По его словам, необходимо постоянно следить за всеми этапами вакцинации, начиная от того, как препарат доставляют в регион, как его хранят и распределяют по медучреждениям.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,3 млн человек, 41 тысяча пациентов скончались.