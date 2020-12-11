Пятница, 11 Декабрь, 12:48

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,71
€ 89,13
-3°


Обь
31см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

В АлтГПУ прошел отчетный концерт проекта "Мобильный Дом культуры"

, ИА "Амител"
Мероприятие подготовили студенты АлтГПУ вместе со школьниками Алтайского края

АлтГПУ завершил проект "Мобильный Дом культуры". В течение ноября студенты педуниверситета гастролировали по селам Алтайского края, показывали концерты и мастер-классы. К традиционным урокам по хореографии, вокалу и актерскому мастерству также добавили мастер-класс по робототехнике.

Мобильный Дом культуры побывал в пяти селах: Кашкарагаиха, Новотроицк, Троицкое, Паново, Павловск. В поездках коллективы вуза знакомились с талантливыми сельскими ребятами и приглашали их в состав своих творческих студий и ансамблей. Позже объединенные коллективы выступили в финале проекта на сцене АлтГПУ. 

Перед отчетным концертом все участники проекта поехали в Барнаул. Вожатые педотряда АлтГПУ по вечерам проводили "огоньки" и игры для школьников. Днем для них организовывали экскурсии. Так, команда проекта "Туризм без границ" провела для сельских ребят увлекательное путешествие по старому городу и музеям.

Участники площадки "Робототехника" учились современным IT-технологиям. Они постигали навыки программирования, конструировали роботов, а также съездили на экскурсию в детский технопарк Алтайского края – "Кванториум.22".

Финальный концерт проекта "Мобильный ДК" был приурочен ко Дню добровольца в России. В зале находились только участники, но в прямом эфире выступления посмотрели около четырех тысяч зрителей. 

Напомним, что проект "Мобильный ДК" второй год подряд становится победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Его реализуют при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". В прошлом году команда мобильного Дома культуры посетила села Ларичиха, Залесово, Налобиха, пос. Украинский.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
12:44
31 декабря может стать выходным днем для жительниц Новосибирской области 1
12:32
Вторая волна "Холидейвируса". Новосибирская сеть нанесла новый удар алтайским компаниям 2
12:20
Журнал Time назвал сразу двух обладателей звания "Человек года" 0
12:06
Гигабитный интернет в Барнауле: разбираем, кому и зачем он нужен 0
11:54
Барнаульский педофил получил 12 лет колонии 3
11:41
В Минобре рассказали, что находится в новогодних подарках для алтайских школьников 0
11:29
СМИ: начальника районной полиции на Алтае поймали с наркотиками 11
11:13
15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 14
11:07
В АлтГПУ прошел отчетный концерт проекта "Мобильный Дом культуры" 0
10:55
"Слили в Сеть интимное фото". Настасья Самбурская выложила пикантную фотографию 16
10:46
Барнаульской горбольнице № 4 присвоят имя врача Николая Гуллы 0
10:35
Алтайский таможенник получил взятку под контролем ФСБ 4
10:23
В мэрии Барнаула рассказали, куда обращаться по вопросам холодных батарей 0
10:10
Минстрой спрогнозировал рост стоимости жилья в Алтайском крае 8
09:57
Следственный комитет наградил юных героев из Алтайского края 5
09:45
Эксперт рассказал, какие приложения замедляют работу смартфона 2
09:35
В суде рассказали, как экс-глава Бийского района лишился диплома 7
09:23
США ввели санкции против россиян, которые связаны с Рамзаном Кадыровым 6
09:09
СМИ: полиция возбудила уголовное дело против сына вице-мэра Барнаула 9
08:57
Власти решили установить предельные цены на масло и сахар в России 26
08:45
Пьяный барнаулец выбросил щенка с пятого этажа 7
08:27
Как сделать красивую снежинку из фольги и бумаги: инструкция со схемами в инфографике 0
08:15
"Рост очень серьезный". Дмитрий Попов рассказал о причинах скачка смертности в крае 73
08:02
Какие фестивали проведут в Алтайском крае в 2021 году 0
07:47
Британские ученые выявили зависимость женской неверности от длины пальцев 0
07:32
Новые нормативы по обращению с мусором вводят в Алтайском крае 45
07:18
Блистайте. Как подобрать новогодний маникюр 2021, чтобы быть в тренде 1
07:03
Ипотека раскачала. Продажи новостроек в Алтайском крае выросли на 20% 2
06:48
Институт Pantone назвал два главных цвета 2021 года 0
06:33
Зима – время для милого свитера. Коты – не исключение 0
06:19
Народные приметы. Почему 11 декабря нельзя распускать волосы и делиться с соседями 0
06:01
Снег, метели и до -18. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 декабря 0
23:45
Такой день. Барнаульские осужденные на уборке снега и рост тарифов на ЖКУ 0
23:17
Мошенник из Алтайского края украл более 300 тысяч рублей у жителей Горного Алтая 0
22:46
Томенко выделил муниципалитетам 89 млн рублей на защиту школ от коронавируса 0
22:16
Эксперт назвал допустимую дозу алкоголя после прививки от коронавируса 8
21:46
В Алтайском крае создали подразделение спецназа для разведки в тылу врага 16
21:12
Свыше 160 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула 9
20:44
Один из первых фермеров Алтайского края умер от коронавируса 3
20:15
Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты 9
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 256 0
19:13
Сибирский похоронный дом оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию 0
18:45
Виктора Томенко попросили защитить бренд "Алтай" 13
18:15
Огромные пробки сковали движение транспорта в Барнауле 4
17:54
Продажа здания ресторана "Русский чай" в Барнауле сорвалась 11
17:42
Спецавтомобиль скорой помощи попал в ДТП в Барнауле 2
17:31
107 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
17:20
Визитку Владимира Путина продают за 550 тысяч рублей 3
17:08
Барнаульских осужденных привлекли к уборке снега 6
16:55
В России назвали лучших спортсменов и тренера 2020 года 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.