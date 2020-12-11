В АлтГПУ прошел отчетный концерт проекта "Мобильный Дом культуры"

АлтГПУ завершил проект "Мобильный Дом культуры". В течение ноября студенты педуниверситета гастролировали по селам Алтайского края, показывали концерты и мастер-классы. К традиционным урокам по хореографии, вокалу и актерскому мастерству также добавили мастер-класс по робототехнике.

Мобильный Дом культуры побывал в пяти селах: Кашкарагаиха, Новотроицк, Троицкое, Паново, Павловск. В поездках коллективы вуза знакомились с талантливыми сельскими ребятами и приглашали их в состав своих творческих студий и ансамблей. Позже объединенные коллективы выступили в финале проекта на сцене АлтГПУ.

Перед отчетным концертом все участники проекта поехали в Барнаул. Вожатые педотряда АлтГПУ по вечерам проводили "огоньки" и игры для школьников. Днем для них организовывали экскурсии. Так, команда проекта "Туризм без границ" провела для сельских ребят увлекательное путешествие по старому городу и музеям.

Участники площадки "Робототехника" учились современным IT-технологиям. Они постигали навыки программирования, конструировали роботов, а также съездили на экскурсию в детский технопарк Алтайского края – "Кванториум.22".

Финальный концерт проекта "Мобильный ДК" был приурочен ко Дню добровольца в России. В зале находились только участники, но в прямом эфире выступления посмотрели около четырех тысяч зрителей.

Напомним, что проект "Мобильный ДК" второй год подряд становится победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Его реализуют при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". В прошлом году команда мобильного Дома культуры посетила села Ларичиха, Залесово, Налобиха, пос. Украинский.