Изношенность общественного транспорта, поддержка науки и защита бренда "Алтай" на законодательном уровне – эти вопросы призвали решить в скорейшем будущем члены Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) на встрече с губернатором региона Виктором Томенко. Мероприятие прошло 10 декабря, во время которого председатель палаты Юрий Шамков напомнил, что задачи ОПАК состоят в общественном контроле, разработке законодательной инициативы и открытости перед СМИ и обществом. На встрече стороны попытались найти совместное решение актуальных проблем.

Возрождать транспорт, туризм и науку

Износ парка автобусов большой вместимости в городах Алтайского края доходит до 80%. Представители палаты отметили, что проблема требует скорейшего решения, иначе есть вероятность оставить людей без пассажирского транспорта. В ответ Виктор Томенко подчеркнул, что это сложный вопрос, так как необходимо дополнительное финансирование. Власти о проблеме знают и работают над ней, однако решить "с наскоку" не получается. Один из самых перспективных вариантов – государственно-частное партнерство. Губернатор предложил общественникам создать совместную рабочую группу с Министерством транспорта Алтайского края, чтобы более детально проработать возможные решения возрождения пассажирского транспорта.

А вот вопрос возрождения детского туризма на Алтае может решиться гораздо быстрее. Председатель комиссии ОПАК по вопросам экологии, туризма и здорового образа жизни Сергей Малыхин подчеркнул, что у Алтайского края большой потенциал в этой сфере, который надо использовать. Детский туризм можно развивать в разных направлениях. Например, активный и экологический. Виктор Томенко согласился с предложением и отметил, что экологическое образование и воспитание подрастающего поколения – это цели национального проекта "Образование", поэтому регион тоже будет их решать. Пока же губернатор поручил изучить, как система представлена в образовательных организациях края.

О защите "Алтая" и ученых

Защитить бренд "Алтай" на законодательном уровне предложил председатель комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Общественной палаты края Сергей Тастан. По его словам, бренд Алтайского края используют не только производители нашего региона, но и люди, никакого отношения к нему не имеющие. Причем под видом "алтайской" продвигают непонятную и некачественную продукцию. По словам Тастана, это негативно влияет на экономику края. Речь идет как о потерянных деньгах, так и об имиджевом уроне, который наносят недобросовестные производители.

Директор юридического института АлтГУ Антон Васильев предложил больше внимания уделять развитию научного потенциала региона. По его мнению, нужен закон о науке в Алтайском крае и поддержке ученых. Васильев напомнил, что законопроект коллектив юридического института АлтГУ разработал еще в 2019 году. И он даже получил одобрение от совета по науке при АКЗС. Виктор Томенко поддержал концепцию законопроекта и предложил при его обсуждении заручиться поддержкой научного сообщества.

По итогу встречи Виктор Томенко подчеркнул, что видит в сотрудничестве с Общественной палатой большой потенциал для совместного решения важных социально-экономических вопросов.

Глава региона также сообщил, что готов встречаться чаще, чем положено по регламенту, чтобы оперативно обсуждать возникающие вопросы.

Напомним, новый состав Общественной палаты был сформирован к концу июня и обновился на 60%. Сейчас в составе ОПАК создано восемь постоянных комиссий, в каждой избран председатель и его заместитель. Новый созыв проработает до лета 2023 года.