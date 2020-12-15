Кристина Асмус изменила свой имидж и опечалила поклонников

Российская актриса Кристина Асмус изменила свой образ – она перекрасилась в брюнетку и сделала каре с челкой.

Новый образ Асмус показала своим подписчикам в Instagram. По ее словам, она впервые в своей жизни покрасила волосы и сделала это для роли. При этом сама актриса выглядит довольной изменениями в имидже, а среди поклонников не все оказались рады изменениям.

"Блондинкой тебе было лучше", "Верните Кристину, пожалуйста", "Лучше бы на роль дали парик", – писали они в комментариях. Однако некоторые фанаты нашли смену позитивной и сравнили ее с повзрослевшим персонажем Натали Портман из фильма "Леон".