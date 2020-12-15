Ведущая Роза Сябитова призвала российских мужчин изменить отношение к женщинам

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова раскритиковала российских мужчин и призвала их поменять отношение к женщинам.

Как она рассказала в своем Instagram, у жительниц страны замужество отнимает два и более года жизни, а замужние женщины становятся менее восприимчивы к болевым ощущениям, поскольку "научились притуплять и не воспринимать боль".

По словам Сябитовой, мужчинам же брак продлевает жизнь. Благодаря женам они избавляются от вредных привычек, начинают правильно питаться и заниматься своим здоровьем. Все это снижает стресс и уменьшает риск развития ожирения, а с ним и диабета.

Она призвала мужчин менять отношение к своим женам и женщинам в целом, не выбрасывать "в помойное ведро опыт совместно пережитых трудностей" и не лишать их "самого ценного счастья для женщины – быть вашими любимыми женами и матерями ваших детей".