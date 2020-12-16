Цифровая перепись населения обойдется российскому бюджету в 32 млрд рублей

Глава Росстата Павел Малков рассказал о стоимости цифровой переписи населения страны. По его словам, на это уйдет 32 миллиарда рублей. При этом Малков подчеркнул, что классическая перепись обошлась бы в 60 миллиардов.

Из 32 миллиардов около 60% уйдет на оплату труда тех, кто задействован в мероприятии. Около трети суммы понадобится на информационные технологии.

По словам Малкова, из-за сокращения бюджета пришлось значительно уменьшить число переписчиков. Также сэкономили на печати и распознавании бумажных бланков, сообщает РИА Новости.

Напомним, Всероссийская перепись населения, которая станет первой цифровой переписью в стране, должна была пройти в октябре 2020 года. Однако из-за пандемии ее перенесли. Теперь она состоится с 1 по 30 апреля 2021-го.