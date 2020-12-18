В МВД рассказали об изменениях в выборе дорог для сдачи экзамена на права

МВД России определит перечень дорог и улиц для проведения практической части экзамена на водительские права. Маршруты будут выбирать в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, пути с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов исключат из списка. Кроме того, теперь практический экзамен не будет содержать проверки первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых территориях.

Для этого специалисты изменили экзаменационный лист и систему штрафных баллов, конкретизировали действия кандидата на получение прав и экзаменатора, а также условия их проверки.