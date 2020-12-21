Первая автомобильная ледовая переправа через Обь заработала в Алтайском крае

В Каменском районе заработала первая в Алтайском крае автомобильная ледовая переправа через Обь. Толщина льда уже составляет около 25 сантиметров, что соответствует нормам, сообщают "Вести Алтай".

Через нее могут проехать машины весом до трех тонн, но в ограниченном количестве. Там же установили шлагбаумы и знаки, а вот выезд на лед в других местах опасен для жизни. Скорее всего, тоннаж разрешенного транспорта будет увеличиваться по мере нарастания толщины льда.

Отметим, что в регионе зимой действует порядка 10 переправ. Зачастую это единственный способ связи для отдаленных сел региона.