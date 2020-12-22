Новогодняя заправка: "Газойл" дарит машину, путевку и годовой запас топлива

Сеть многотопливных АЗС "Газойл" запустила ежегодную акцию "Новогодняя заправка". Выполнив несколько простых условий, участники могут выиграть ценные призы – даже тем, кто не особо любит водить машину, захочется сесть за руль и присоединиться к розыгрышу.

Какие подарки дарит "Газойл"?

Суперприз – автомобиль Skoda Rapid.

Сертификат на отдых в парк-отеле "Ая". Там в любое время года можно подышать свежим горным воздухом, выспаться и получить заряд энергии.

Семь комплектов газобаллонного оборудования. Это отличный шанс перейти на экономичный и экологичный вид топлива.

Годовой запас топлива в бонусном эквиваленте.

И еще 1800 разных полезных подарков.

Что нужно сделать?

Необходимо заправиться любым видом топлива (АИ-92, АИ-95, ДТ, газ) объемом от 30 литров на любой АЗС "Газойл", участвующей в акции.

Оплатить заправку с применением бонусной карты "Газойл" и сохранить чек, а затем зарегистрировать его на сайте. Чем чаще вы будете заправляться (от 30 литров), тем больше чеков, а значит, шансы на победу увеличатся.

Если у вас еще нет бонусной карты "Газойл", присоединиться к программе лояльности очень просто. Это позволит участвовать не только в розыгрыше, но и в других выгодных акциях компании.

Карта дает возможность получать бонусы (1 бонус = 1 рубль) за покупки на всех АЗС сети и тратить их на топливо и товары магазинов со скидкой до 100%.

Но на розыгрыше призов подарки от "Газойл" не заканчиваются. Если вы заправитесь минимум три раза от 30 литров до 29 января, вашей бонусной карте присвоят статус "Платина", который будет действовать весь февраль. Это значит, что вы сможете получать больше бонусов, а весной – потратить их на топливо.

В каких регионах проходит акция?

В акции участвует не только Алтайский край, но и Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Республика Алтай и Хакасия. Присоединиться к ней можно до 29 января 2020 года.

"Газойл" – самая широкая региональная сеть многотопливных АЗС в Сибири. На отраслевом рынке компания уже больше 18 лет и предлагает своим клиентам широкий ассортимент топлива высокого качества, в том числе экологичный и экономичный газ.

Компания "Газойл" работает только с надежными поставщиками и на каждую партию топлива есть паспорт качества.

Сеть многотопливных АЗС "Газойл":

Бесплатная справочная: 8-800-700-28-04

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Сроки акции: 01.12.2020 г. – 29.01.2021. В акции не участвуют заправки, совершенные по топливным картам или оплаченные бонусами, накопленными ранее, а также заправки, оплаченные через мобильное приложение "Яндекс.Заправки". Подробные условия акции узнавайте на сайте.