Путин заявил, что пандемия не отменяет повестки о развитии России

Пандемия коронавируса не отменяет повестку развития страны, а непрерывное движение имеет стратегическое значение. Об этом заявил Владимир Путин.

На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент отметил, что 2020 год был тяжелым, а вирус стал серьезным испытанием для людей и экономики, пишет РИА Новости.

"И мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы – именно здесь, потому что это чрезвычайно важно и актуально сегодня, это особый вызов, как я сказал. Но все это не отменяет повестки развития. Тоже мы с вами об этом неоднократно уже говорили", – сказал президент.