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Похлеще пенсионной реформы. Эсеры раскритиковали новый закон о реновации

, ИА "Амител"
Документ носит "репрессивный характер", уверены партийцы
Фото: snppo.ru

Фото: snppo.ru

22 декабря Госдума приняла в третьем чтении проект закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Это было сделано "в целях обеспечения комплексного развития территорий и для совершенствования механизмов расселения аварийного и ветхого жилья". Фракция "Справедливая Россия" стала единственной, кто проголосовал против, сообщает сайт эсеров.

По словам представителя СР председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, сама идея "великолепная, красивая, всех вдохновляет, но ее реализация категорически неприемлема для наших избирателей". Проект легализует, продолжает Хованская, "принудительное, репрессивное изъятие жилого помещения". Не предусмотрено право выбора для жителей: деньги или квартира.

"С людьми необходимо договариваться, иначе это тупик, завязнут в судебных спорах и всё, больше ни к чему это не приведет. Право частной собственности надо уважать. Если вот этот замечательный проект, как нам говорят, направлен на улучшение жилищных условий наших граждан, почему очередников переселяют в такие же условия и оставляют их стоять в очереди? Почему жителей коммунальных квартир переселяют из коммуналки в коммуналку, и они там будут доживать, видимо, до гробовой доски", — задает вопрос парламентарий.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" АКЗС Александр Молотов считает, что "последствия реализации закона на практике могут быть похлеще единороссовской пенсионной реформы". По словам Молотова, эсеры предлагали поправки, которые бы минимизировали негативные последствия. Однако они были отвергнуты парламентским большинством — "Единой Россией".

"Теперь краевые власти должны детально прописать процедуру реновации в краевом законе. Наша фракция примет активное участие в этом процессе. Мы постараемся по максимуму включить в закон положения, которые обеспечат защиту прав жителей, чьи дома подпадут под реновацию. Процесс законотворчества не быстрый, поэтому вполне возможно, что в окончательной редакции краевой закон будет принят после сентября 2021 года уже новым созывом краевого Заксобрания", — резюмировал Молотов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

24.12.2020 17:37
-меcный-

Есть хорошие, дорогие и удобные места в городе, где хотели бы жить нужные люди но они заняты хрушёвками в которых не пойми кто живёт - не порядок же. Нада хрущёвки снести, построить там элитки на их месте и там будут жить нужные люди, а тех кто был в хрущёвках переселить на окраины в сляпанные на скорую руку многоэтажки из говнаипалок доживать своё время. За этим ваша ренновация да?

24.12.2020 17:45
- гость -

24.12.2020 17:37
-меcный-
Ну технически, да.
Остальное детали.

24.12.2020 18:00
Fkt

Молодцы ЕР. Быдло надо гнобить. что бы они за подачку в 5т.р. богу на тебя молились. Чем ничтожней и нищ народ тем проще добыть власть. Если еще и жилье отобрать то вообще о выборах парится не стоит. А если им говорить что во всем американцы виноваты говорить они горой за тебя будут. Оппозиционеров можно купить как Жирика или убить, это кого купить не смгли.

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