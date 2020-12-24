22 декабря Госдума приняла в третьем чтении проект закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Это было сделано "в целях обеспечения комплексного развития территорий и для совершенствования механизмов расселения аварийного и ветхого жилья". Фракция "Справедливая Россия" стала единственной, кто проголосовал против, сообщает сайт эсеров.

По словам представителя СР председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, сама идея "великолепная, красивая, всех вдохновляет, но ее реализация категорически неприемлема для наших избирателей". Проект легализует, продолжает Хованская, "принудительное, репрессивное изъятие жилого помещения". Не предусмотрено право выбора для жителей: деньги или квартира.

"С людьми необходимо договариваться, иначе это тупик, завязнут в судебных спорах и всё, больше ни к чему это не приведет. Право частной собственности надо уважать. Если вот этот замечательный проект, как нам говорят, направлен на улучшение жилищных условий наших граждан, почему очередников переселяют в такие же условия и оставляют их стоять в очереди? Почему жителей коммунальных квартир переселяют из коммуналки в коммуналку, и они там будут доживать, видимо, до гробовой доски", — задает вопрос парламентарий.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" АКЗС Александр Молотов считает, что "последствия реализации закона на практике могут быть похлеще единороссовской пенсионной реформы". По словам Молотова, эсеры предлагали поправки, которые бы минимизировали негативные последствия. Однако они были отвергнуты парламентским большинством — "Единой Россией".

"Теперь краевые власти должны детально прописать процедуру реновации в краевом законе. Наша фракция примет активное участие в этом процессе. Мы постараемся по максимуму включить в закон положения, которые обеспечат защиту прав жителей, чьи дома подпадут под реновацию. Процесс законотворчества не быстрый, поэтому вполне возможно, что в окончательной редакции краевой закон будет принят после сентября 2021 года уже новым созывом краевого Заксобрания", — резюмировал Молотов.