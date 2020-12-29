Быку на радость: что поставить на новогодний стол, чтобы задобрить символ года

На смену году Белой Крысы приходит год Металлического быка. В "Гриль №1" решили разобраться: что есть в новогоднюю ночь, чтобы не разозлить покровителей уходящего и нового года?

Бык – травоядное животное, поэтому прежде всего на столе должно быть больше зелени и овощей. А почтить Крысу и "попрощаться" с ней нужно с помощью сырных блюд.

Бык довольно консервативен, он любит простую и понятную еду, ценит качество и сытность. И хотя он "вегетарианец", не нужно ограничиваться только овощными блюдами. Вполне можно добавить в меню птицу, рыбу, свинину. К ним идеально подойдут овощи и грибы. Все это отлично сочетается с сыром. Главное условие – не ставить на новогодний стол говядину.

Кстати, в этом году в Алтайском крае 31 декабря официально стал выходным днем. Но тем не менее времени на готовку будет как всегда катастрофически мало. Вместо того чтобы проводить вечер на кухне, лучше заказать доставку готовых блюд. А в освободившееся время – отдохнуть и насладиться предвкушением праздника, уделить время себе и близким.

Итак, меню для встречи Нового года от "Гриль №1", которое одобрит Металлический Бык:

Комбо пицц. В зависимости от величины компании – 3, 5, 7 или 10 пицц по очень приятной цене. В каждом комбо – идеальное сочетание овощной начинки (томаты, грибы) и мясного наполнения (курица, ветчина или колбаски пепперони). А большое количество моцареллы точно порадует Крысу. В больших комбо есть и сладкие пиццы на десерт.

На закуску – кесадии с сырной начинкой. Особенно идеально подходит кесадия с сыром и зеленью: в ней сочетается любимая еда Крысы и Быка.

"Тяжелая артиллерия" для сытости – боксы с курицей: наггетсами или крылышками.

Встречайте Новый год легко и вкусно!

Гриль №1

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