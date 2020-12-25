Более 15 трлн рублей направят власти России на борьбу с бедностью

Общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечения роста доходов россиян в 2019-2024 годах составит 15,3 трлн рублей. При этом меры по поддержке семей с детьми до семи лет помогут снизить уровень нищеты на 2%.
Согласно анализу Счетной палаты, по достижению наццели "Снижение в два раза уровня бедности в РФ", эта сумма представляет 89% финансирования мероприятий по данной задаче, или более 25% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ.
Всего для достижения наццелей на федеральном уровне осуществят более 990 мероприятий, проектов и госпрограмм, а ряд крупномасштабных мер помогут существенно снизить уровень нищеты в России, пишет ТАСС.
Комментарии
Искорените явление работающих бедных и проблема решится сама собой и не нужно выдумывать 900 мероприятий толку от которых будет пшик ибо это распыление ресурсов и ответственности исполнителей. Пока двое работающих родителей не могут обеспечить нормальную жизнь семьи хотя бы с двумя детьми, борьба с бедностью не более чем разговоры.
Неужели олигархи настолько обеднели, что правительству приходится придумывать целую программу?
25.12.2020 09:12
Пацифист
Верно по сути. Скорее всего эта программа направлена в основном на поддержку тех, кто "упал ниже плинтуса" ( по народному - затыкание дыр) Но с учётом того, что самым большим трендом российской капиталистической, является постоянный системный рост тарифов и цен, это будет по правилам "борьбы нанайских мальчиков"! Деньги из программы просто будут перетекать, в конечном итоге, через население к финансовой верхушке.
Вливание денег в экономику необеспеченных производством и увеличение денежной массы приведет к увеличению инфляции от которой население станет ещё беднее.
В истории современной России эти грабли уже были несколько раз.
Экономисты продвигающие эти идеи - проф. непригодны. Хотя возможно, преследуется другая цель этой борьбы.
Цель одна - в очередной раз оболванить население страны перед выборами 2021 года! Благодарное население опять поверит...
Петя прав, все эти триллиарды плавно перетекут из карманов населения в кооператив, других целей я не вижу
А зачем бедным деньги? Они же бедные!!
© мф Папский Городок
Если на эти деньги , бедных отстреливать. Программа принесет хорошие статистические результаты. Что и является основной целью.
Зачем усложняют и люди не мучались бы
Это не помощь, а милостыня. Вместо того чтобы дать нормально работать и зарабатывать, привлекать в страну инвесторов, власти наоборот сделали всё, чтобы инвесторы ушли, чтобы люди не могли заработать нормальных денег, чтобы они целиком и полностью зависели от одного единственного источника в Москве, чтобы были послушны и покладисты. Даром не нужна такая забота.
Вот так красиво написали, чтобы народ поверил. На деле не будет ничего, деньги уйдут в какие-то виртуальные нацпрограммы и нацпроекты, как это происходит за последние 20 лет... Только реальное повышение зарплат рабочим и бюджетникам (и не на 3,6 процента!) изменит эту страшную картину!
В лучшем случае раздадут нищете копейки, те потратят их на телефоны и пальмовое масло с колбасным продуктом из гамнии-ра, и все останется как было.
Деньги освоят те кто рядом там с ними будут, отрапортуют главному о невиданном рывке в победе бедности да и всё.
Чтобы победить бедность, нужно победить бедных. Таков план. Дарю, не благодарите.