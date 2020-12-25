Более 15 трлн рублей направят власти России на борьбу с бедностью

Общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечения роста доходов россиян в 2019-2024 годах составит 15,3 трлн рублей. При этом меры по поддержке семей с детьми до семи лет помогут снизить уровень нищеты на 2%.

Согласно анализу Счетной палаты, по достижению наццели "Снижение в два раза уровня бедности в РФ", эта сумма представляет 89% финансирования мероприятий по данной задаче, или более 25% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ.

Всего для достижения наццелей на федеральном уровне осуществят более 990 мероприятий, проектов и госпрограмм, а ряд крупномасштабных мер помогут существенно снизить уровень нищеты в России, пишет ТАСС.