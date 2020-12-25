В Алтайском крае появилась новая АЗС "Газпромнефть"

В Алтайском крае в преддверии новогодних праздников открылась новая АЗС "Газпромнефть". Заправочная станция расположена на трассе Барнаул – Бийск, 243-й километр Чуйского тракта (Р-256), поворот на с. Косиха.

На АЗС есть кафе под собственной торговой маркой Drive Cafe, магазин с широким ассортиментом необходимых в дорогу товаров. Автомобилисты могут воспользоваться услугами заправщика, бесплатным Wi-Fi, постом подкачки шин, долива воды. К оплате принимаются банковские карты, сервисные карты "Опти 24", бесконтактные и виртуальные карты накопительной бонусной программы "Нам по пути". Найти путь до АЗС можно на сайте "Сеть АЗС "Газпромнефть" или в мобильном приложении, доступном для Android и iOS.

Заправляясь на АЗС "Газпромнефть" до 31 января 2021 года включительно, автомобилисты получают двойные бонусы за заправку любым видом топлива от 30 литров. Также на АЗС действует скидка 2 рубля с каждого литра топлива при покупке кофе и скидка 3 рубля с каждого литра топлива при покупке набора кофе + хот-дог. Подробности – на сайте.

Отметим, что на АЗС реализуются топливо производства Омского нефтеперерабатывающего завода: бензины АИ-92, АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, сезонное дизельное топливо "Дизель Опти". Особая система контроля качества и количества нефтепродуктов, единая для всей сети АЗС "Газпромнефть", обеспечивает сохранность заводских характеристик топлива и точность работы топливораздаточных колонок. Контролирующие службы работают по принципу стороннего аудитора.