В мэрии Барнаула рассказали, как будут чистить дороги от снега в праздничные дни

До 140 единиц снегоуборочной техники будут работать на дорогах Барнаула в новогодние праздники, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

"31 декабря днем на линии будут работать до 87 спецмашин дорожной службы. С 31 декабря (ночная смена) по 3 января включительно планируется выход 32 единиц техники в смену. С 3 января до 11 января на городских улицах будут работать от 60 до 140 единиц спецтехники в смену, включая привлеченную технику сторонних организаций. Кроме того, чистоту городских улиц в праздничные дни будут обеспечивать от 40 до 140 дорожных рабочих и грузчиков", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ночь с 30 на 31 декабря на улицы Барнаула планируют вывести 132 единицы снегоуборочной техники. Это тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, снегопогрузчики и комбинированные дорожные машины. Вывоз снега в ближайшую ночь запланирован с проспектов Комсомольского, Красноармейского, а также участков улиц Димитрова, Ползунова, Антона Петрова, Попова и Энтузиастов.