Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам. В 2020 году обращение продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений, отмечает ТАСС.
Путин заявил, что год оказался непростым для всех россиян, был связан с тревогами и большими материальными сложностями, а для кого-то — с утратами близких людей. "Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет", — отметил президент. Вместе с тем, по словам Путина, он был связан "с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества".
"Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания", — добавил Путин. По его словам, эпидемию еще не удалось победить полностью, борьбу с ней продолжают врачи и медсестры, экипажи скорой помощи.
"Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", — добавил президент.
Комментарии
"Россия становится одной большой семьей" - он это серьезно?! А могут в одной семье сосуществовать нищие, экономящие на еде, и долларовые миллиардеры...
Речь для нормальных людей. Спасибо дорогой, долгих лет.
Интересно ему хоть говорят что на ютубе количество дизлайков под его выступлениями просто зашкаливает ... как и комментарии почти все негативные. А некоторые, как 1 канал, из-за этого просто закрывают возможности оценивать и комментировать.)
Хочу видеть его в гробу!
Был занят подготовкой открытия шампусика, поэтому слушал фрагменоально. Говорил он дежурные фразы с поправкой на ковид. Жалко, что фразу, которую таки сказала фрау Меркель, мы от своего президента не услышали. Коррупция может спать спокойно.
еще и куранты включили уже в новом году
1.01.2021 11:24
Мимопроходящий
Был занят подготовкой открытия шампусика, поэтому слушал фрагменоально.
Всё понятно, какие здесь пишут мужики. Открыть шампусик - проблема века.
Надменность, лицемерие и цинизм