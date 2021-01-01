Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам. В 2020 году обращение продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений, отмечает ТАСС.

Путин заявил, что год оказался непростым для всех россиян, был связан с тревогами и большими материальными сложностями, а для кого-то — с утратами близких людей. "Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет", — отметил президент. Вместе с тем, по словам Путина, он был связан "с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества".

"Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания", — добавил Путин. По его словам, эпидемию еще не удалось победить полностью, борьбу с ней продолжают врачи и медсестры, экипажи скорой помощи.

"Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", — добавил президент.