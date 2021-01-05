Ученые посоветовали заниматься спортом в мороз

Тренировки на свежем воздухе при низких температурах помогают сжечь больше жира, чем обычные упражнения. К такому выводу пришли ученые из Лаврентийского университета в Канаде.

Как говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of Applied Physiology, это должны быть короткие серии упражнений высокой интенсивности. В этом случае при температуре около нуля градусов участники эксперимента сжигали в три раза больше жира, чем при температуре +21 градус Цельсия.

Однако у такого способа сбросить вес есть и подводные камни, предупреждают ученые. На следующее утро после тренировки специалисты взяли образцы крови у всех участников исследования сразу после завтрака с высоким содержанием жиров. Исследователи проверили, сохранился ли эффект быстрого сжигания жира. Оказалось, что тренировки при нейтральной температуре (21 градус Цельсия) имеют более долгосрочное влияние на организм, чем тренировки в морозную погоду.