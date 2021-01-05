Комику Славе Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии из-за шуток о Лукашенко

Комику из проекта Stand Up на ТНТ Славе Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии из-за критики Лукашенко. Об этом сообщает портал TUT.by.
Артисту аннулировали прокатные удостоверения на 10 и 11 апреля. В Мингорисполкоме отметили, что выступления отменили после "изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет".
По словам организатора концертов, пройти они должны были еще в ноябре, но были перенесены из-за пандемии. Отменили концерты также в Гомеле и Витебске, но не по инициативе властей. В Минске попытались подать повторные заявки на проведение выступлений, но получили отказ.
Сам комик после информации о запрете выпустил 10-минутный ролик с новыми шутками о Лукашенко и белорусских силовиках.
Комментарии
Идиот однако...
А сам-то ты кем являешься?
о политике шутить проще всего
Любое государство становится репрессивным с целью поддержания порядка и сохранения сложившегося, устраивающего большинство, строя.
Очередной молодой, не знающий настоящей жизни, оболваненный идеалист, научившийся переставлять разные слова местами, что бы многие вокруг от этого смеялись...
Ни че. Сейчас в течении нескольких лет система потрепет его в виде получения высшего или пониже образования, устройства на работу и зарабатывания своих доходов, рождения детей, определения их в разные заведения, переживания и боязни за них когда их нет дома, или наоборот когда они дома одни а ты на работе, когда нужно сгонять к родителям, а то вполне возможно что встреча с ними которая была последней может так и стать последней, и.т.д., и т.п.... когда он все это почувствует на своей шкуре, на своих нервах, посмотрим про что тогда он будет шутить, в каком порядке он расставит свои слова...
Пусть теперь про Путина пошутит