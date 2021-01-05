Комику Славе Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии из-за шуток о Лукашенко

Комику из проекта Stand Up на ТНТ Славе Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии из-за критики Лукашенко. Об этом сообщает портал TUT.by.

Артисту аннулировали прокатные удостоверения на 10 и 11 апреля. В Мингорисполкоме отметили, что выступления отменили после "изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет".

По словам организатора концертов, пройти они должны были еще в ноябре, но были перенесены из-за пандемии. Отменили концерты также в Гомеле и Витебске, но не по инициативе властей. В Минске попытались подать повторные заявки на проведение выступлений, но получили отказ.

Сам комик после информации о запрете выпустил 10-минутный ролик с новыми шутками о Лукашенко и белорусских силовиках.