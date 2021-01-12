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Алтайская должница лишилась свободы за неоплаченный штраф

, ИА "Амител"
Наказание заменили на альтернативное
Фото: пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Жительницу Алтайского края приговорили за взятку к 2,4 млн рублей штрафа, который нужно было выплатить в течение пяти лет, но она не исполнила решение суда.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, в связи с тем, что должница не предприняла усилий для погашения задолженности, судебный пристав обратился в суд с предложением заменить наказание.

Судья счел доводы службы судебных приставов достаточным основанием для замены наказания на альтернативное.

Женщину приговорили к ограничению свободы на 1 год 11 месяцев с удержанием 20% из заработной платы осужденной в доход государства.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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