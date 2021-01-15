Более 2,5 млрд рублей потратили на капремонт алтайских школ в 2020 году

На капитальный ремонт и строительство объектов сферы образования в 2020 году из бюджета региона выделили более 2,5 млрд рублей. Капремонт провели в 124 учреждениях.

На выделенные деньги отремонтировали фасады, выполнили внутреннюю отделку, заменили окна, обновили инженерные системы. Также в школы поступила новая мебель и техника, пишет официальный сайт региона.

"Каждый день мы наблюдали за преображением нашей школы. Весь коллектив школы, учащиеся, родители очень рады произошедшим переменам. В сельской школе созданы такие комфортные условия, что учеба и работа – одно удовольствие. В школе отремонтировали крышу, утеплили и покрыли керамогранитом и металлосайдингом фасад, благоустроили крыльцо, обустроили отмостку, заменили входные двери", – рассказала директор Леньковской школы №1 Оксана Умрихина.