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За ними будущее: школьников Барнаула приглашают на пробный урок в IT-академию

, ИА "Амител"
Даже если ребенок не станет программистом, полученные знания точно пригодятся в учебе

Многие родители стараются оградить своих детей от девайсов. Но кто-то, наоборот, как можно раньше знакомит школьника с компьютером, рассчитывая, что он станет востребованным IT-специалистом. И если вы уверены, что будущее за цифровыми технологиями, и хотите, чтобы ваш ребенок стал профессионалом, запишите его в малую компьютерную академию "Шаг".

Обучение в академии охватывает все основные области IT. Здесь раскроют потенциал каждого ученика: в чем он талантлив, с какой профессией ему стоит связать будущее. Создание сайтов, web-дизайн и программирование, разработка компьютерных игр, анимация – это не просто модные направления: потребность в таких специалистах растет каждый год.

В IT-индустрии ежегодно появляются новые интересные направления. 3D-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность – в академии учат самым перспективным цифровым технологиям. Занятия ведут практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.

Обучение в "Шаге" поможет развить интеллектуальный потенциал ребенка. Даже если не все захотят стать программистами или web-дизайнерами, полученные знания точно пригодятся в учебе. Информационные технологии помогают лучше понимать физику, математику, логику, естествознание. Ребенок будет прекрасно ориентироваться в современном цифровом мире.

В ближайшую субботу, 23 января, в компьютерной академии "Шаг" состоится мастер-класс для детей по 3D-моделированию по игре Minecraft.

В программе:

  • пять главных инструментов для создания 3D-персонажей;
  • как создать свой 3D-персонаж с нуля;
  • семь технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;
  • презентация для родителей: "увлечения детей 7-14 лет: тренды 2021";
  • презентация программы малой компьютерной академии. 

Приходите, посмотрите и попробуйте. Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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