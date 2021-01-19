Белоруссию лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о решении лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщает РИА Новости.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно", – объяснили в спортивной организации.

Так как в качестве соорганизатора значится Латвия, чиновники федерации рассмотрят возможность проведения турнира в этой стране.

В IIHF считают, что такое решение упростит "правила безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса".

Как ранее писал amic.ru, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены многие спортивные и культурные мероприятия. В их числе ЧМ-2020 по футболу, музыкальный конкурс Евровидение-2020 и ЧМ-2020 по хоккею.