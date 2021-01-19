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Новости

Белоруссию лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею

, ИА "Амител"
Решение приняли "из-за вопросов безопасности"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о решении лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщает РИА Новости.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно", – объяснили в спортивной организации.

Так как в качестве соорганизатора значится Латвия, чиновники федерации рассмотрят возможность проведения турнира в этой стране.

В IIHF считают, что такое решение упростит "правила безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса".

Как ранее писал amic.ru, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены многие спортивные и культурные мероприятия. В их числе ЧМ-2020 по футболу, музыкальный конкурс Евровидение-2020 и ЧМ-2020 по хоккею.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.01.2021 08:35
- гость -

На данный момент политическое давление на IIHF идет отовсюду. Прежде всего, оно идет от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии. Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира. И еще идет давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на спонсоров с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало.

Для меня все это давление – не проблема. Я такой же, как и вы – белорусы для меня братья. Вы же знаете, и так я отношусь к россиянам, которые тоже очень честны. Никакого давления я лично не испытываю, но давление исходит на IIHF. Идет давление на саму систему. Это давление на независимую спортивную систему. Это очень печальное время, печальный день, когда нас используют. Нас используют против нашей воли.

На мне лежит ответственность, я должен защитить репутацию IIHF. Да, давление огромное на IIHF. Решение итоговое буду принимать не я, его примет совет. Им предстоит принять решение, а моя задача сейчас – дать им понять, какова реальная ситуация в Белоруссии. Если бы решение принимал не совет, а только я, то все было бы просто.

...для меня самое ценное – репутация хоккея. Идет финансовое давление, давление со стороны спонсоров, политиков, мощных социальных медиа, которые могут прибить насмерть почти любого. Мы живем в таком сложном мире. И видим это на примере происходящего в США, где вырисовывается очень грустная ситуация. (с) Рене Фазель

19.01.2021 08:35
- гость -

Нельзя проводить соревнование в странах где правят диктаторы, Олимпиада 1936 года должна чему-то научить человечество!

19.01.2021 08:42
гость

Суровый бой ведет ледовая дружина
Мы верим мужеству отчаянных парней
В хоккей играют настоящие мужчины
Трус избивает людей

19.01.2021 08:47
- гость -

Правят денежные мешки.
А теперь поговорим немного о демократии и свободе ) И о справедливости.

19.01.2021 09:01
Итальянец

19.01.2021 08:35
- гость -
Нельзя проводить соревнование в странах где правят диктаторы, Олимпиада 1936 года должна чему-то научить человечество!

И Олимпиада 2014 года.

19.01.2021 09:02
Такие дела

Абсолютно верное решение. Таракан не остановится ни перед чем, плевать ему на болельщиков, да и не приедет никто, кроме разве наших, которые под козырёк.

19.01.2021 09:03
- гость -

И Олимпиада 2014 года.

И Олимпиада 2008 года.

19.01.2021 09:14
- гость -

19.01.2021 09:02
Такие дела
Абсолютно верное решение.

"У нас все тихо, никакой "вашингтонщины", мелкие эксцессы не в счет. И это бесит кое-кого на Западе. Меня обвиняют в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали. Я буду защищать, и плевать, если кому-то на Западе это поперек глотки. Все зависит от вас. Мы готовы, и если вы сможете выстоять, проведем на отлично. Если не сможете, что ж, я отношусь к этому спокойно".(c)

19.01.2021 09:17
- гость -

19.01.2021 09:03
- гость -

Олимпиада 2008 не из этого ряда! Чтоб мы так жили и развивались как Китай!

19.01.2021 09:25
- гость -


В социальных сетях жители неподконтрольной Украине территории Донетчины возмущены тем, что «журналистам» ОРДЛО в ходе сегодняшней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина никто не дал слова.

Так, пользователи отмечают, что подконтрольный ОРДО телеканал «Юнион» ранее анонсировал свое участие в мероприятии. Возмущенные жители ОРДО пишут:

» А было то, что они только в десна целовались с украинским журналистом Цимбалюком, и лично для него привезли, подарили конфеты «Донецк Вечерний», на что Цимбалюк ответил, что подарит им конфеты «Вечерний Киев», когда Украина освободит Донбасс».
Также, пользователи, поддерживающие «республику» отмечают, что в «Мининфо ДНР» только «латентные украинцы, ждущие прихода Украины в ОРДЛО».

При этом пользователи публикуют сообщение «Юниона» в Телеграмм:

«Нашим СМИ задать вопрос Путину не удалось, зато вручили конфеты „Донецк вечерний“ украинскому журналисту Роману Цимбалюку (это тот, кто рассказывал Путину об украинских танках на Кубани)»

19.01.2021 09:56
@@

А так-то, конечно, спорт вне политики...

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