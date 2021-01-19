Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете

При общении в социальных сетях и мессенджерах не рекомендуется злоупотреблять голосовыми сообщениями и разбивать сообщения на отдельные слова. По словам автора книги "Цифровой этикет" Ольги Лукиновой, такая манера общения раздражает большинство людей.

Как она объяснила в эфире радио Sputnik, отправлять голосовые сообщения стоит только с позволения собеседника, поскольку для многих они являются неудобными и раздражающими.

Кроме того, Лукинова посоветовала отказаться при общении от всего, что может быть истолковано неоднозначно – многие слова, знаки и символы могут вызвать не ту реакцию. Например, при общении с начальством эксперт посоветовала не отправлять смайлики и гифки, если в коллективе существует строгая субординация.

Также Лукинова посоветовала избегать различных сокращений и штампованных фраз, за которыми закрепилась негативная репутация, вроде "доброго времени суток", "я вас услышал" и "приносим извинения за доставленные неудобства".