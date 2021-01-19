Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете

При общении в социальных сетях и мессенджерах не рекомендуется злоупотреблять голосовыми сообщениями и разбивать сообщения на отдельные слова. По словам автора книги "Цифровой этикет" Ольги Лукиновой, такая манера общения раздражает большинство людей.
Как она объяснила в эфире радио Sputnik, отправлять голосовые сообщения стоит только с позволения собеседника, поскольку для многих они являются неудобными и раздражающими.
Кроме того, Лукинова посоветовала отказаться при общении от всего, что может быть истолковано неоднозначно – многие слова, знаки и символы могут вызвать не ту реакцию. Например, при общении с начальством эксперт посоветовала не отправлять смайлики и гифки, если в коллективе существует строгая субординация.
Также Лукинова посоветовала избегать различных сокращений и штампованных фраз, за которыми закрепилась негативная репутация, вроде "доброго времени суток", "я вас услышал" и "приносим извинения за доставленные неудобства".
Комментарии
А ещё даже двоечникам и троечникам не мешало бы уважать родной язык и тех, кто будет читать сообщения, и перед отправкой проверять правописание и правильность расстановки знаков препинания. Благо, компьютерные программы позволяют это делать.
Фразу "Доброе время суток" придумал идиот.
Деловая переписка в интернете больна теми же болезнями что и на бумаге. Об этом ещё Нора Галь писала в своём "Слово живое и мёртвое" в 1972 году, до всех этих ваших вацапов, телеграмов и прочих зумов.
"доброго времени суток", "я вас услышал", "здрасти" надо оставить. Иначе как распознать олигофрена
Чем вам доброе время суток не угодило?
Если общаешься в форуме со всей страной, у кого то утро, а у кого-то вечер
19.01.2021 12:28
- гость -****************Видимо тут у комментаторов не хватает ума догадаться до этого))
19.01.2021 11:05
АБОРИГЕН
Плакаты за навального нарисовал? Привыкай говорить вечер в хату, ты следующий!