Певица и телеведущая Анна Семенович поделилась откровенными фотографиями со своего отдыха в Сочи. 40-летняя звезда призналась, что недавно полюбила баню. Об этом Семенович написала на своей странице в Instagram.

По словам артистки, раньше долгое нахождение в бане ей давалось нелегко. Пробыть там Семенович могла лишь несколько минут. Теперь же певица гордится собой, так как смогла выдержать "мощное парение"

Как уже сообщал amic.ru, ранее Семенович раскритиковала мужчин с зарплатами 100 тысяч рублей. По словам певицы, ей не нужен партнер, который зарабатывает так мало. Артистка отметила, что привыкла к определенному уровню жизни и готова его "спустить", но "не до совсем какого-то низа".