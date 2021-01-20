Певица и телеведущая Анна Семенович поделилась откровенными фотографиями со своего отдыха в Сочи. 40-летняя звезда призналась, что недавно полюбила баню. Об этом Семенович написала на своей странице в Instagram.
По словам артистки, раньше долгое нахождение в бане ей давалось нелегко. Пробыть там Семенович могла лишь несколько минут. Теперь же певица гордится собой, так как смогла выдержать "мощное парение"
Как уже сообщал amic.ru, ранее Семенович раскритиковала мужчин с зарплатами 100 тысяч рублей. По словам певицы, ей не нужен партнер, который зарабатывает так мало. Артистка отметила, что привыкла к определенному уровню жизни и готова его "спустить", но "не до совсем какого-то низа".
Комментарии
И что.
а #СказочноеБали было?
сходила баба помылась....и чо? славабогу. я тоже вчера мылся. Пишите новость. выдержал жесткий напор струи воды из душа )) а в субботу в бане был, в снег прыгал. Пишите пишите редакторы. Скоро будем читать когда звезды в туалет по нужде ходят.....
кто эта женщина? зачем она пишет как моется в бане?