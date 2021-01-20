54 саркофага нашли археологи в Египте

В некрополе Саккара к югу от Каира археологи обнаружили 54 деревянных саркофага возрастом более трех тысяч лет, пишет Reuters.

Также ученые раскопали погребальный храм царицы Нейт, расположенный рядом с пирамидой ее мужа – фараона Тети, правившего около 4200 лет назад. Среди важных находок специалисты также выделили древние настольные игры, маски и статуэтки.

Руководитель группы археологов Захи Хавасс считает, что эти открытия "перепишут историю Саккары и Нового Царства". Местные власти хотят скорее показать находки публике, так как туристическая отрасль страны сильно пострадала из-за пандемии.

Ранее иерусалимские исследователи нашли гвозди, которые могли использовать при распятии Христа, поскольку на них обнаружили микроскопические фрагменты костей. Однако в пользу этой теории говорит только место обнаружения артефактов.