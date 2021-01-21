Джо Байден в первый день президентства отменил сразу ряд распоряжений Дональда Трампа

46-й президент США Джо Байден в первый же день работы на посту главы государства подписал целый ряд указов, которые отменяют распоряжения его предшественника Дональда Трампа.
Как пишет РИА Новости, Байден подписал указ о возвращении страны в ВОЗ и в Парижское соглашение по климату. Процесс выхода из обеих организаций ранее запустил Трамп.
Также новый президент остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял властям перенаправлять на эти цели деньги из бюджетов разных ведомств.
Отдельно Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в США жителей ряда стран Ближнего Востока, КНДР и Венесуэлы.
Напомним, что 20 января в Капитолии Джозеф Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Политик от Демократической партии принес торжественную клятву в присутствии политиков, чиновников и звезд шоу-бизнеса.
Комментарии
Вот урод
Время покажет. Фото можно и по приличнее подбирать.
Нам тоже нужен такой президент, который отменит повышение пенсионного возраста, обнуление и т.д. и т.п.
о, фото кому то не угодило)) жалобу накатай за оскорбление личных чувств
21.01.2021 10:23
- гость -
У Путина куда более серьёзные проблемы чем отмена всех его "законодательных" инициатив. Сам виноват.
Фото можно и по приличнее подбирать.
Куда уж приличнее найти у старого маразматика!
Н-дя... ну, теперь держитесь: рванут ОРДЫ новых завоевателей и террористов. Такими темпами скоро белые америкосы переселятся в резервации...
21.01.2021 10:58
тю!
Маразматика? Серьезно?! Т.е. вот эту "линию партии" вам дурачкам на голубом глазу сегодня скармливают федеральные помойки?
Климат на планете сегодня главный вопрос всего человечества.
- Владимир Владимирович, у нас всегда была свобода слова, и каждый избиратель, к примеру, может меня назвать старым маразматиком
- Уважаемый Джо Байденович, В России была, есть и будет свобода слова -здесь абсолютно каждый имеет полное право назвать Вас старым маразматиком.
Ну вот опять у них какой то дед. Толи дело у нас - вечно молодой)))))
Теперь наступила свобода в сша, после прокремлевского презика.
Ну вот опять у них какой то дед. Толи дело у нас - вечно молодой)))))
слабенькие они - пиндосы.. ну максимум на 8 лет хватает.
Но ядерный чемоданчик от 78-ти летнего старичка прячут.