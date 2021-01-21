Джо Байден в первый день президентства отменил сразу ряд распоряжений Дональда Трампа

46-й президент США Джо Байден в первый же день работы на посту главы государства подписал целый ряд указов, которые отменяют распоряжения его предшественника Дональда Трампа.

Как пишет РИА Новости, Байден подписал указ о возвращении страны в ВОЗ и в Парижское соглашение по климату. Процесс выхода из обеих организаций ранее запустил Трамп.

Также новый президент остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял властям перенаправлять на эти цели деньги из бюджетов разных ведомств.

Отдельно Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в США жителей ряда стран Ближнего Востока, КНДР и Венесуэлы.

Напомним, что 20 января в Капитолии Джозеф Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Политик от Демократической партии принес торжественную клятву в присутствии политиков, чиновников и звезд шоу-бизнеса.