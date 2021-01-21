Нарушения при переходе на дистант выявили в семи школах Алтайского края

Лишь в семи школах из 1134, переведенных на время пандемии на удаленный режим обучения, выявили нарушения при переходе на дистант. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального Минобрнауки Наталья Полосина.

"На сегодняшний день все нарушения, которые были выявлены в ходе проверок прокуратуры, устранены, как и положено, в 10-дневный срок. При этом предписания не повлияли на организацию образовательного процесса в период пандемии. Вся информация направлена в управления прокуратуры в соответствии с территориальной принадлежностью", – подчеркнула Полосина.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что прокуратура в общей сложности в 2020 году выявила более шести тысяч нарушений законодательства при организации дистанционного обучения по всей стране. В частности, в Алтайском крае представители ведомства добились отмены положений о дистанционном обучении образовательных организаций, обязывавших детей иметь дома персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, стабильный канал подключения к интернету, программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами.